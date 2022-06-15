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الجزائر
بعد رصد منشورات من طرف هيئة الوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام

حبس 3 أشخاص نشروا مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي بالجلفة

أحمد خلفاوي
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حبس 3 أشخاص نشروا مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي بالجلفة
أرشيف

أوقفت مصالح الأمن بولاية الجلفة ثلاثة أشخاص قاموا بنشر مواضيع البكالوريا أثناء فترة الامتحانات، بكل من حاسي بحبح والجلفة.

وبحسب ما جاء في بيان لكل من محكمة حاسي بحبح ومحكمة الجلفة، فإنه بتاريخ 2022/06/12 تم رصد منشور من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الذي قامت من خلاله المشتبه فيها (ب، ح) بنشر على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام يحمل الاسم الافتراضي بكالوريا شعبة آداب وفلسفة أسئلة امتحان مادة العلوم الإسلامية الخاص بامتحان البكالوريا دورة جوان 2022 بواسطة حسابها الخاص، بعد مرور 24 دقيقة من بداية الامتحان، أين قامت مصالح الأمن بأمرية من وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح بفتح تحقيق، ليتم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 2022/06/14، وبعد دراسة ملف الإجراءات تم متابعة المعنية بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر مواضيع البكالوريا أثناء فترة الامتحانات، ليتم إصدار حكما حضوريا وجاهيا بإدانتها بثمانية عشر شهرا حبس نافذ ومئة ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع الأمر بإيداعه بالمؤسسة العقابية.

وفي عاصمة الولاية، أسفرت التحقيقات التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، بعد رصد منشورين من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها عن توقيف شخصين قاما بتسريب امتحانات البكالوريا، أين تم توقيف المدعو(ع، ص، س، د) بعد قيامه بنشر موضوع الامتحان المتعلق بمادة التربية الإسلامية عن طريق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (IMO) بعد مرور أقل من نصف ساعة من بداية الامتحان، وتوقيف الثاني المدعوة (ق، خ) بعد قيامها بنشر موضوع الامتحان المتعلق بمادة التربية الإسلامية بعد مرور 24 دقيقة فقط من بداية الامتحان، عن طريق حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (IMO)، قبل أن يتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، بعد متابعتهما بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر مواضيع البكالوريا أثناء فترة الامتحانات، أين تمت إدانة المدعو(ع، ص، س، د) بسنتين حبس نافذ ومائة ألف دينار جزائري غرامه مالية نافذة وإدانة المدعوة (ق، خ) بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة .

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