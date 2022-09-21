حبوب منع الحمل مجانية لجميع الفرنسيات مهما كان عمرهن وبدون وصفة

أكد وزير الصحة الفرنسي، فرونسوا براون عن تمكين جميع النساء من الحصول على حبوب منع الحمل مجانا مهما كان عمرهن وبدون وصفة طبية.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة 20 دقيقة إن حبوب منع الحمل ستكون متاحة في الصيدليات لجميع السيدات بغض النظر عن سنهن ودون الحاجة لوصفة.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق أنها مخصصة للفتيات والقاصرات من 15 إلى 25 عاما، واللواتي كن يتخلين عنها لأسباب مالية، والهدف هو خفض نسبة الإجهاض.

يذكر أن حبوب منع الحمل في فرنسا كانت متاحة مجانًا وبدون وصفة طبية للقاصرات والبالغات فقط، في الصيدليات أو تمنحها لهن ممرضات المدارس أو في مراكز الفحص أو الصحة الجنسية.

وقال براون: “فيما يتعلق بوسائل منع الحمل للإناث، فإننا نعزز حماية المرأة من خلال تسهيل وصولها إلى وسائل منع الحمل الطارئة أو في (الصباح التالي) في الصيدليات، مجانًا وبدون وصفة طبية، في أي عمر”.

وأضاف أن الكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً سيكون مجانيًا أيضًا وبدون وصفة طبية حتى سن 26 عامًا.

وأشار إلى أنه سيتم تضمين هذين الإجراءين في مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2023، والذي سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء في 26 سبتمبر.