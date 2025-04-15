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جواهر

حتى الصهاينة انتقدوا محمد رمضان بعد ارتدائه بدلة الراقصات.. وهذا رده!

جواهر الشروق
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حتى الصهاينة انتقدوا محمد رمضان بعد ارتدائه بدلة الراقصات.. وهذا رده!

أثارت بدلة الرقص التي ارتداها الفنان المصري محمد رمضان، خلال مشاركته في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة ردود فعل واسعة، حيث انتقده بسببها حتى الصهاينة.

ونشر الفنان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشوراً يرد فيه على إذاعة الاحتلال الإسرائيلي التي علقت على ظهوره الجريئ بالقول: “محمد رمضان تجاوز الخطوط الحمراء وسقط في فخ الابتذال الاستعراضي”.

وكتب رمضان قبل أن يحذف المنشور لاحقا: “حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية.. لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تيمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة.. بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم؟ هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟”.

من جانبه نشر الصحفي الصهيوني إيدي كوهين صورة رمضان ببدلة الراقصات وعلق: “أرتاح عندما أرى الجيل المصري الجديد”، ما اعتبره مدونون إنذار خطر يستوجب الوقوف عنده.

وأثارت صور وفيديوهات الحفل جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المتابعين الإطلالة بأنها “غير مناسبة” وشبهوها بـ”بدل الرقص الشرقي”، بينما دافع آخرون عن حرية الفنان في التعبير.

وطالب البعض بإلغاء متابعته عبر كل المنصات الخاصة بالتواصل، إضافة إلى منعه من الغناء لمخالفته العادات والتقاليد المتعارف عليها، بينما دعا معلقون لرفع دعوى قضائية ضده لإهانته العلم المصري.

في ذات السياق، أعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية في مصر، أن “الاتحاد يعتزم اتخاذ إجراء مع الفنان محمد رمضان، بعد التيقن بالصور والفيديوهات الخاصة بحفله في الولايات المتحدة الأمريكية

وبدأ رمضان الحفل بجملة: “ثقة في الله رقم 1 وثقة في الله نجاح”، ثم قدّم مجموعة من أغانيه والتف بعلم مصر، لكنه آثار الجدل بإطلالة تشبه “بدل الرقص” مع ثوب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح مرسوم عليه “مفتاح الحياة”.

يذكر أن مهرجان “كوتشيلا” هو أحد أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، يقام سنوياً في الفترة من 12 إلى 21 أفريل الجاري، في ولاية كاليفورنيا، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.

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