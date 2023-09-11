حتى تكون مناسبة للزواج.. جدل في الصين بشأن دعاية مسيئة للمرأة

أثارت دعاية تشجع المرأة على الظهور بشكل معين، جدلا واسعا في الصين باعتبارها حسب الكثيرين مسيئة للجنس اللطيف.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان وترجمه موقع الحرة فإن الصين تواجه مثل معظم دول شرق آسيا، أزمة ديموغرافية، حيث يختار الشباب بشكل متزايد التخلي عن الزواج والأطفال.

وسجلت الصين، العام الماضي، أول انخفاض في عدد السكان منذ أكثر من 60 عاما.

وفي الوقت الذي يتصارع فيه المجتمع مع مناشدات الحكومة لبناء أسر، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتربية الأطفال، تقود بعض النساء المؤثرات اتجاها عبر الإنترنت يركز على جعل أنفسهن “أكثر جاذبية” للأزواج المحتملين.

ويعتمد الاتجاه الجديد الذي تشجع عليه عدد من النساء المؤثرات على مكياج الباستيل والملابس المحتشمة، حتى تكون المرأة “مناسبة للزواج”، على غرار فيلم “فتيات رائعات”، المنتج في 2021، الذي تدور أحداثه حول امرأة تريد الزواج في أسرع وقت ممكن.

وأثارت الإعلانات الترويجية على منصة “ويبو” للتواصل الاجتماعي، التي نشرتها إحدى الممثلات في الفيلم، يي سونغ، وعرضت خلالها اقتراحات لملابس “مناسبة للزواج”، بعض الجدل.

وعلى منصة “ويبو” الصينية، هاجمت بعض النساء هذا الاتجاه، تحت هاشتاغ “عبارة أن تكوني مناسبة للزواج، ليس إطراء، وإنما أمر مسيء”، واجتذب الهاشتاغ عشرات الملايين من المشاركات.

حصل أحد الردود على أكثر من 260 ألف إعجاب وتعليق، وقيل فيه: “هناك بعض السيدات المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بإعداد الطعام. يعبر البعض عبر تعليقاته بأنه يريد الزواج من زوجة مثل تلك التي تطبخ. حسنا، لقد فهمنا ذلك، أنت تريد خادمة مجانية.”

وتقاوم الشابات في الصين بشكل متزايد الأدوار التقليدية للجنسين التي تنظر إلى المرأة كمقدمة رعاية وربة منزل، فضلا عن التمييز الجنسي والتحرش بشكل عام، إذ يعود هاشتاغ “أنا أيضا” للظهور من حين لآخر.

وترى بعض النسوة أن هذا الاتجاه يسعى إلى جعل المرأة معنية فقط بأن تكون زوجة جذابة وتقليص قيمتها، ويعتبرها من ضمن الممتلكات.

وقالت سيدة “عندما يعتبر الرجال عبارة “مناسب ليكون زوجا” مجاملة، فيمكننا التحدث”.

وعلقت أخرى أنه “يبدو في نظر بعض الرجال أن هناك نوعين فقط من النساء: واحدة تصلح للمتعة والثانية تصلح لأن تكون زوجة”.