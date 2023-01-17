في ظل حالات الغش في الأسواق.. تعرّف على الفرق بين هذه اللحوم

من المؤكد أنه لا يخطر على بالك أن تأكل يوما لحم قط أو حمار، ولكن أحد الجزارين من عديمي الضمير قد يجبرك على أكله وأنت تشاهد التلفزيون.

فصعوبة التمييز بين لحوم بعض الحيوانات، كالحمار والبقر مثلا، أو الأرنب والقط كما تم الترويج له بالعاصمة، من شأنه أن يجعل المستهلك يأكل ما تعافه نفسه.

وللتعرف على الفرق بين لحم القطط والارانب، ولحم الحمار واللحوم الأخرى، نقدم لك هذه المعلومات:

كيف يمكن التمييز بين القطط والأرانب؟

– منذ التسعينات من القرن العشرين، يضطر الجزارون في بعض الدول إلى ترك أحد أرجل الأرانب حتى يتأكد الزبون أنه سيشتري أرنبا وليس قطا.

– تكون عظمة الفخذ في القطة مستقيمة، في حين أن الأرانب منحنية إلى حد ما، خاصة في الحيوانات الأكبر سنا.

– تعتبر ضلوع القطط “أكثر استدارة” من ضلوع الأرانب.

الفرق بين لحوم القطط والأرانب

– لحوم القطط أفتح في اللون من لحوم الأرانب

– دهن القطط أبيض اللون، بينما في الأرانب لون الدهن أصفر مثل عسل النحل

– كبدة القطط لها سبع فصوص، بينما كبدة الأرانب لها أربعة فصوص

– كلية القطط لونها وردي، بينما كلية الأرانب لونها بني غامق (مثل الشكولاتة).

– لحوم الأرانب ناصع البياض، دقيقة الألياف وقابلة للهضم بشكل جيد وبسهوله، وتحتوي على كميات قليلة من الدهن والكولسترول.

– للقطط 13 فقرة صدرية ويمكن أن يكون للأرنب 12 فقرة.

– يتم تقطيع الساق والظنبوب معا في الأرانب، ولكن الأمر مختلف في القطط.

– لوح الكتف مرتفع في القطط ومنخفض في الأرانب.

– دهون الأرانب قابلة للانصهار، تذوب مباشرة في اليدين، بينما دهن القطط يكون مقاوما للحرارة.

كيف يمكن التعرف على لحم الحمير؟

لحم الحمير يشبه لحم البقر كثيرا، لدرجة أنه يتعين على وكالات الأغذية إجراء اختبارات PCR بانتظام حتى لا ينخدع المستهلك.

– بالنسبة للعين البشرية،يبدو لحم الحمار مثل اللحوم الحمراء، نظرا لعدم وجود الكثير من الدهون على الحمار.

– اللون هو عامل رئيسي لأن لون لحم الحمار أحمر يميل الى الزرقة.

– دُهْن الحمير لا يتجمد أبدا ويكون جيلاتيني ويبقى شكله هلاميا، وأما لونه يكون أصفر نحاسي

– تكون الالياف واضحة شديدة البياض أكثر في لحم الحمير من أنواع اللحم الاخرى كالبقر والغنم

– عند طهي لحم الحمير تظهر رائحة كريهة، على عكس الرائحة التي تظهر عند طهي اللحوم الأخرى.

– عندما يصل لحم الحميرإلى مرحلة الغليان تظهر عليه بقع صفراء زيتية.

– لحم الحمار ملمسه خشن وطعمه مسكر وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الجليكوجين.

– نسبة الدهون قليلة جدا وبشكل واضح في لحم الحمير

– يمكن التعرف بسهولة على لحم الحمار من خلال عظامه لأن ضلوعه طويلة.