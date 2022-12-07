حتى لا تضطر للاستدانة..7 نصائح لتنظيم الميزانية وتوفير المال

تعاني الأسر الجزائرية من حالة نفسية متشابهة قبل نهاية كل شهر، تتمثل أعراضها في التوتر والضيق، لكون ما تبقى من نقود لا يفي بالتزامات المنزل.

يحدث ذلك عندما تكون الأسرة غير مبالية بتنظيم الميزانية، وتنفق راتبها على أشياء وأغراض غير ضرورية، مما يجعلها تلجأ للاستدانة بشكل مستمر.

ولعل أفضل الطرق للسيطرة على الراتب سواء كان كبيرا أو صغيرا هو إنشاء ميزانية متوازنة والالتزام بها، وللوصول إلى ذلك ينصح الخبراء باتباع هذه النصائح.

ميزانية 50/30/20

وتُعرف أحيانا باسم “أسلوب المال المتوازن”، أو قاعدة 50/ 30 / 20 هي واحدة من أكثر طرق الميزنة شيوعا وفقا للباحثة أنّا باركر، وتتضمن هذه القاعدة إنفاق 50٪ من دخلك بعد خصم الضرائب على احتياجاتك، و20٪ على “أهدافك” و30٪ على رغباتك.

تحديد المصاريف

ضع كل الدخل في عمود واحد وكل المصروفات في عمود آخر وقم بإنشاء جدول بيانات، إما على الورق أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لتتبع دخلك ونفقاتك، عندما تُدرج دخلك، أكتب مبلغ المال الذي تأخذه بالفعل إلى المنزل، أو صافي دخلك، وإذا قمت بتدوين إجمالي دخلك، وهو المبلغ الذي تكسبه قبل خصم الضرائب والأشياء الأخرى، فقد تتفاجأ عندما تدرك أن لديك حقا أقل مما تحتاجه.

تطبيقات لإدارة الميزانية

هناك العديد من الطرق السهلة لتطوير نظام الميزانية، مثل جداول البيانات أو البرامج والتطبيقات عبر الإنترنت مثل تطبيق Zeta الذين يمكّن الأزواج من إعداد ميزانية أسرية مناسبة لوضعهم المادي، كما يتتبع حسابات الزوجين والنفقات والدخل الخاص بهما بالتزامن مع تمكينهم من إدارة الميزانية سويا.

وقف الشراء على أساس الرغبة

بدأ الشراء الاندفاعي في جذب انتباه الباحثين في الخمسينيات من القرن الماضي، ولا يزال قيد الدراسة حتى يومنا هذا حسب موقع developgoodhabits، حيث تتخلص الدراسة في اندفاع المستهلك للمنبهات في المحلات والسيطرة على تفكيره أثناء التسوق، إذ يمر الشخص بمشاعر معينة، مثل التوتر أو السعادة، ثم تحفزه بعض المواد التسويقية على شراء المنتج تلبية للمشاعر التي انتابته في تلك اللحظة.

لذلك ينصحك الخبراء بأنه إذا رأيت شيئا في المحلات أعجبك، فلا تشتريه على الفور، اذهب إلى المنزل وفكر في الأمر، فمن المحتمل أنك لن تعود للمحل لتشتريه، واسأل نفسك ما إذا كنت حقا في حاجة إلى هذا الشيء أم أنها مجرد رغبة عابرة.

خفض النفقات

يمكن أن يوفر لك خفض النفقات الشهرية قدرا كبيرا من المال، حاول أن تقلص عمليات استنزاف الأموال المتكررة مثل:

-الاستعمال المفرط للكهرباء والغاز والماء

– اشتراء بعض الأغراض لاستعمالها مرة واحدة فقط، أو استخدامها لا يخرج عن نطاق الشكليات.

– اشتراء أرصدة هواتف دون مراقبة، خاصة في ظل وجود وسائل اتصال اقتصادية ( فايبر، واتساب، ماسنجر).

– اقتناء أغراض رخيصة الثمن بهدف التوفير وهو ما يضطر صاحبها الى التخلص منها عندما تصاب بالعطب في وقت وجيز نظرا لرداءتها واشتراء أغراض مماثلة غالية الثمن.

– تناول الطعام خارج البيت باستمرار.

– استخدام وسائل النقل الخاص بدل العام.

أنشئ صندوق الطوارئ الخاص بك

هو مبلغ من المال يخصص لتغطية أي من حالات الطوارئ المالية غير المتوقعة: مثل انخفاض الدخل، تكاليف علاج، أو غيرها. وتزداد أهميته في الحالات التالية:

ـ فقدان الوظيفة بطريقة مفاجئة

ـ حالات مرضية طارئة

ـ دخل شهري غير ثابت

ـ أضرار مفاجئة في المنزل

ـ أعطال غير متوقعة بالسيارة

حدد أهدافك المالية بدقة

يوصي الخبراء الماليون بتقسيم الأهداف إلى قسمين:

-الأهداف ذات المدى القصير، ويتم فيها تحديد الالتزامات الشهرية وتحديد ما يراد فعله في الفترة القصيرة القادمة، وهي مثلا ما سيتم شراؤه من ملابس، إصلاح شيء بسيط بالمنزل.

– الأهداف طويلة المدى، ويتم وضع خطة طويلة الأمد تستغرق خمس سنوات أو أكثر، مثلا ويتم تحديد الأهداف فيها مثل شراء منزل جديد، تغيير نوع السيارة، الادخار لمستقبل الأولاد، تغيير أثاث المنزل، ويتم تحديد الأولويات فيها من حيث الأساسيات والكماليات، فالشخص الذي يعيش في منزل إيجار تكون أولوياته مثلا شراء منزل بدل الإيجار.