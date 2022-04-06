 حتى لا يضيع منك رمضان هذا العام (3)

10) التزم صلاة التراويح مع الإمام وصلّ الوتر معه، واتل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل نومك، وآخر إحدى عشرة آية من سورة آل عمران فور يقظتك، وقم الليل بمائة آية، وصل الفجر في جماعة؛ فإنَّ أجرَ كل عملٍ من هذه الأعمال الخمسة قيامُ ليلةٍ كما جاء في الأخبار.

11) خفِّف من الإفطار والانشغال بوسائل التواصل ما استطعت، وكلما شعرت بضعفك أمام ذلك تذكر قول الله: ((لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)).

12) تعمق في التعرف على الله تعالى في رمضان من خلال جودة التدبر في التلاوة، والقراءة في معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.. وفي وسعك أن تستفيد كتاب “ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها” للشيخ الجُليِّل، أو “هنيئًا لمن عرف ربه” للشيخ خالد أبو شادي، وكذلك كتاب “موسوعة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى” للدكتور محمد راتب النابلسي، وهي متوفرة على الشبكة مسموعةً ومرئيةً كذلك.