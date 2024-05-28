حجاج يفوتون مواعيد طائراتهم ورحلات استدراكية للمتخلفين

"ضيوف الرحمن" مطالبون بالتحقق من ساعة الإقلاع

أفاد متحدث من الديوان الوطني للحج والعمرة من مطار أحمد بن بلة بوهران، لـ”الشروق” بأنه تمّ تسجيل إلى غاية يوم الثلاثاء، تخلف تسعة 9 أشخاص عن رحلاتهم المقررة، لأسباب غريبة نوعا ما، حيث سجلت رحلة الاثنين، تخلف 6 حجاج، بعدما ظنوا أن رحلتهم مبرمجة على الساعة الواحدة بعد الزوال، في حين أنها كانت مقررة على الساعة الواحدة صباحا، وبحسب ممثل الديوان، فإن الأخير أخذ في الحسبان إمكانية حدوث هذه الحالات ورتب لها حلولا لتمكين المتخلفين من أداء فريضة الحج.

تتواصل الرحلات الجوية المتوجهة إلى البقاع المقدسة بمطار وهران على غرار باقي مطارات الوطن، في ظروف تنظيمية محكمة، كرست التجربة الطويلة التي اكتسبها ديوان الحج والعمرة، مع مرّ السنوات، بدليل غياب المشاكل والعراقيل التي كانت تنغص السير الحسن للرحلات، الشروق حضرت الثلاثاء، الاستعدادات لإحدى الرحلات المتوجهة إلى المدينة المنورة، ورصدت الأجواء هناك.

بداية كان الموعد مع منسق الإقلاع وممثل ديوان الحج والعمرة بوهران، الشيخ “أمين قنون”، الذي كشف عن تسجيل 09 حجاج تخلفوا عن الموعد الرسمي، أغلبهم يقطنون بولايات مجاورة مثل تيارت وغليزان وغيرها، والسبب في هذا التخلف كان غريبا، حيث إن أحد الحجاج كان يظن أن موعد إقلاع الطائرة سيكون الواحدة ظهرا، في حين أن رحلته كانت مقيدة بتوقيت الواحدة فجرا، وهو ما جعل المنظمين من هيئة ديوان الحج يتواصلون هاتفيا معه، ويؤكدون له أنه سيضيع الرحلة، في حال العجز عن الالتحاق بالمطار، في الوقت المحدد، ولهاته الأسباب بالذات، ارتأت خلية التنظيم إلزام كل حاج على التقرب من المطار على الأقل قبل 6 ساعات من موعد الإقلاع، ليكون هناك متسع من الوقت، ليتفادى الحاج المفاجآت غير السارة، مثلما وقع مع أحد المسافرين الذي ضيع كيسا كان يضع فيه جواز سفره ووثائقه الرسمية، فعجز عن ركوب الطائرة وتخلف عن الموعد، كما طمأن في هذا الشأن السيد قنون كل الحجاج الميامين، بأنه يتم استدراك هذا الخلل، بإعادة برمجة مواعيد تمكن الحجاج المتخلفين من ركوب طائرات الخطوط الجوية الجزائرية للحاق بزملائهم، بمعنى لا يوجد حاج سيتخلف نهائيا عن السفر إلى البقاع المقدسة حسب المتحدث. وأعرب محدثنا عن ارتياحه للخطة الاستثنائية التي حضرها ديوان الحج لهاته السنة، والمتمثلة في تخصيص طائرات تنطلق في آخر يوم من مطار هواري بومدين بالعاصمة، تحمل معها كل الحجاج المتخلفين عبر تراب الوطن. وفي سياق متصل، ذكر قنون، أن حج هذا العام، لحد الساعة، يسير على أحسن ما يرام، بدليل أن مطار أحمد بن بلة الدولي بات يشهد يوميا رحلتين إلى البقاع المقدسة، لنقل ما يزيد عن 6001 حاج، عبر 20 رحلة جوية، منها 14 رحلة من تنظيم الديوان الوطني للحج، و06 رحلات أخرى تابعة في تنظيمها للوكالات السياحية الخاصة، أما بخصوص الخطوط الجوية الجزائرية، فقد خصصت 11 طائرة من أجل إيصال ضيوف الرحمن في ظروف جيدة، بينما هناك 09 رحلات ستتكفل طائرات الخطوط الجوية السعودية بتأمينها، وقد أكد السيد “أمين قنون” أن وزارة الشؤون الدينية رصدت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح موسم حج 2024، والسعي لتفادي الوقوع في أخطاء الماضي، أين شهد مطار أحمد بن بلة الدولي أول رحلة في 24 ماي الجاري، والتي ضمت 250 حاج على أن يكون الرابع جوان آخر يوم للرحلات الجوية.

وحتى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خصصت لها امتيازات في هاته الرحلات، خاصة أصحاب الكراسي المتحركة، أين جهزت لهم أروقة خضراء للمرور، وأماكن للجلوس في الطائرة، أين بلغ عدد الحالات الخاصة بأصحاب الكراسي المتحركة 13 حالة، هاته السنة على مستوى ولاية وهران، وتبقى الرقمنة أفضل قرار تم العمل به هذا العام، ما ساعد في تسهيل مهمة نقل الحجيج، طالما أنه ساعد على اختزال الوقت والجهد، وتفادي كل أشكال الفوضى وسوء التنظيم التي خيَمت لسنوات على القطاع.