حجارة من السماء تضرب شاطئا للعراة بالسويد.. فيديو يجتاح الشبكات هذه قصته!

اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي فيديو قال ناشروه إنه لتساقط حجارة من السماء ضربت شاطئا للعراة بالسويد، عقب السماح بحرق نسخة من المصحف الشريف.

يظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص بملابس سباحة على ضفاف نهرٍ يهربون مذعورين مما يبدو أنّها عاصفة من البَرَد، وجاء في التعليق المرافق: “معجزة وسط السويد في شاطئ العراة نزول حجارة من نار من السماء.. غضب الجبار”.

وحظي الفيديو بانتشارٍ واسعٍ خصوصاً على موقع إنستغرام، وأضيفت إليه صورة اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن أمام مسجدٍ في ستوكهولم في 28 جوان، وعاد لحرق نسخة ثانية أمام سفارة العراق في السويد في 20 جويلية.

واعتبر مروّجو الفيديو أنّ ما يظهر فيه عقابٌ للسويد على سماحها بحرق المصحف، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس قال إنه يظهر عاصفة من البَرَد ضربت سيبيريا بشكل مفاجئ صيف 2014.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في مواقع إخباريّة عالميّة عام 2014.

وجاء في التعليقات المرافقة أنّه يظهر عاصفة من البَرَد تضرب نوفوسيبيرسك في منطقة سيبيريا الروسيّة، ويومذاك فاجأت عاصفة بردٍ، عدداً من الأشخاص الجالسين على ضفاف نهر أوب للسباحة والاستمتاع بأشعة الشمس في شهر جوان، واستمرّت حبّات البرد بالهطول لأكثر من عشر دقائق، ما أثار حالة من الرعب.

وبحسب مواقع محليّة كانت درجة الحرارة تبلغ 37 درجة مئويّة قبل أن تضرب رياحٌ شديدة الشاطئ الرمليّ الواقع بين جسرين فوق نهر أوب، ويعدّ مقصداً للسكّان خلال الصيف.

ويمكن مشاهدة المكان نفسه في سيبيريا عبر خدمة خرائط غوغل.