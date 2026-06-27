حجام: “جاهز للمباراة وتركيزنا منصب على إسعاد الشعب الجزائري”

أكد مدافع “الخضر” جوان حجام، أن المنتخب سيدخل مباراة النمسا من أجل الفوز لا غير من أجل التأهل وإسعاد الشعب الجزائري.

وقال حجام في تصريحات له قبل المواجهة الحاسمة أمام النمسا: “أنا جاهز وتحت تصرف الناخب الوطني في أي وقت احتاجني، وسنلعب بكل قوة وسنقاتل أمام النمسا، فوق أرضية الميدان وننتظر دعم جماهيرنا”.

وأضاف مدافع المنتخب الوطني: ” الأجواء رائعة بين اللاعبين، وتركيزنا منصب على إسعاد الشعب الجزائري وجعله يفتخر بالمنتخب”.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب النمسا فجر الأحد، بداية من الساعة الثالثة، في إطار الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2026.