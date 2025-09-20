حجام خارج مضمار كأس سويسرا

ودّع اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام وفريقه يانغ بويز مساء السبت، مبكّرا سباق كأس سويسرا للموسم الجديد.

وأُقصي فريق يانغ بويز في الدور الـ 16، بعد خسارته بِهدف لِصفر أمام فريق آراو من الدرجة الثانية.

وشارك المدافع جوين حجام أساسيا بِزي ناديه يانغ بويز، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق آراو.

وسيتفرّغ حجام وزملاؤه في فريق يانغ بويز الآن، لِمُنافستَي البطولة السويسرية والدوري الأوروبي.

ويشغل فريق يانغ بويز الرتبة الرابعة، بعد مرور 6 جولات من عمر البطولة السويسرية. وفي الدوري الأوروبي، يستهلّ جوين حجام المشوار مساء الخميس المقبل، أمام الضيف نادي باناتينايكوس اليوناني، الذي يضم في صفوفه المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة.