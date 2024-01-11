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رياضة

حجام في طريقه إلى هذا النّادي

الشروق الرياضي
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حجام في طريقه إلى هذا النّادي
ح.م

طرأ جديد، الخميس، بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام وسوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المدافع حجام (20 سنة) مع نادي نانت الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وسينتقل حجام إلى فريق ستاندار دو لياج البلجيكي، مُعارا لِمدّة 6 أشهر حتى الـ 30 من جوان المقبل، مع إمكانية شراء العقد في الصّيف القادم.

واشترطت إدارة نادي نانت استلام مبلغ 1.5 مليون أورو، إذا أرادت نظيرتها لدى ستاندار دولياج الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري بِصفة نهائية، في الصّيف المقبل. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “واست فرانس”، الخميس.

ويتموقع فرق ستاندار دو لياج في الرّتبة الـ 9، بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة البلجيكية.

وهكذا يُمكن لِجوين حجام أن يتنفّس قليلا، ذلك أنه لم يلعب أيّ لقاء أساسيا مع فريق نانت هذا الموسم. ذات اللاعب الذي يطمح أيضا إلى استعادة منصبه مع المنتخب الوطني الجزائري، بعد أن فشل في حجز مقعد في “كان” 2024 بِكوت ديفوار.

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