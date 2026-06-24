-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حجام قد يُزامل مواطنا له

الشروق الرياضي
  • 181
  • 0
حجام قد يُزامل مواطنا له

يُرجّح أن يُغيّر اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال المدافع حجام (23 سنة) يرتدي زي نادي يانغ بويز السويسري منذ جانفي 2024، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028.

وأدرجت إدارة نادي هال سيتي الإنجليزي اسم حجام، ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في انتدابهم.  استنادا إلى ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية.

جوين حجام الذي يُشارك حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم 2026 – للذكر – تبلغ قيمته المالية رقم 7 ملايين أورو.

ويضم فريق هال سيتي في صفوفه المهاجم الدولي السابق محمد البشير بلومي (24 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2024 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2028. وقد ساهم ابن ولاية معسكر بِقوّة مؤخّرا في صعود هذا الفريق إلى القسم الأول الإنجليزي (البريمرليغ)، ونال جائزة أجمل هدف في نسخة 2025-2026.

مقالات ذات صلة
الجزائر والنمسا في لقاء “نهائي” مثير لمرافقة الأرجنتين… والصحافة النمساوية متخوّفة من “الهزيمة”

الجزائر والنمسا في لقاء “نهائي” مثير لمرافقة الأرجنتين… والصحافة النمساوية متخوّفة من “الهزيمة”

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والأردن

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والأردن

كيف تفاعلت وسائل الإعلام الدولية مع ريمونتادا الخضر؟

كيف تفاعلت وسائل الإعلام الدولية مع ريمونتادا الخضر؟

ثاني مباراة مونديالية للتحكيم الجزائري

ثاني مباراة مونديالية للتحكيم الجزائري

الإصابة تُنهي مونديال زميل بن سبعيني

الإصابة تُنهي مونديال زميل بن سبعيني

فوز مهم لـ “الخضر”… في انتظار التأكيد أمام النمسا

فوز مهم لـ “الخضر”… في انتظار التأكيد أمام النمسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد