حجام قد يُزامل مواطنا له

يُرجّح أن يُغيّر اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال المدافع حجام (23 سنة) يرتدي زي نادي يانغ بويز السويسري منذ جانفي 2024، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028.

وأدرجت إدارة نادي هال سيتي الإنجليزي اسم حجام، ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في انتدابهم. استنادا إلى ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية.

جوين حجام الذي يُشارك حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم 2026 – للذكر – تبلغ قيمته المالية رقم 7 ملايين أورو.

ويضم فريق هال سيتي في صفوفه المهاجم الدولي السابق محمد البشير بلومي (24 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2024 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2028. وقد ساهم ابن ولاية معسكر بِقوّة مؤخّرا في صعود هذا الفريق إلى القسم الأول الإنجليزي (البريمرليغ)، ونال جائزة أجمل هدف في نسخة 2025-2026.