حجام يستلم عرضا

استلم اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام عرضا، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال المدافع الأيسر حجام (23 سنة) يرتدي زي نادي يانغ بويز السويسري، حتى صيف 2028.

وتقدّمت إدارة نادي هال سيتي الإنجليزي بِطلب انتداب اللاعب حجام، وهي الآن في مفاوضات مع مسؤولي فريق يانغ بويز. يقول خبير “الميركاتو” البلجيكي ساشا تافولييري في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، مساء السبت.

ويوجد جوين حجام حاليا رفقة زملائه في المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا، حيث يخوضون منافسة كأس العالم 2026.

وكان فريق هال سيتي قد افتكّ مؤخّرا تأشيرة الصعود إلى بطولة القسم الأول الإنجليزي، وقد ترك لاعبه الدولي الجزائري محمد البشير بلومي دورا بارزا في هذا الارتقاء إلى “البريمرليغ”.

ويلعب المهاجم بلومي (24 سنة) لِفريق هال سيتي حتى صيف 2024، مع إمكانية إضافة موسم آخر.