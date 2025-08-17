حجام يعبر إلى الدور المقبل وهذا النادي يُريده

عبر اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام وفريقه يانغ بويز عصر الأحد، إلى الدور الـ 16 من عمر مسابقة كأس سويسرا نسخة 2025-2026.

وفاز نادي يانغ بويز بِنتيجة (1-4) على فريق كورتيتال من الدرجة الرابعة، في مباراة الدور الـ 32.

وشارك المدافع جوين حجام أساسيا في هذه المباراة، فيما يُجرى الدور المقبل ما بين الـ 19 والـ 21 من سبتمبر القادم.

هذا وأبدت إدارة نادي تورينو الإيطالي رغبتها في انتداب جوين حجام، قبل أيام قلائل من إسدال ستار سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخلت إدارة نادي تورينو في مفاوضات مع نظيرتها من فريق يانغ بويز بِهذا الشأن، يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، في تقرير له نشره، الأحد. علما أن مدة عقد حجام (22 سنة) مع النادي السويسري تنتقضي في صيف 2028.

وفي لقاء آخر، ودّع نادي لوغانو السّباق مبكّرا، بعد الخسارة بِنتيجة (2-3) أمام فريق خام من الدرجة الثالثة.

وغاب اللاعب الدولي الجزائري والوافد الجديد متوسط الميدان أحمد قندوسي عن صفوف نادي لوغانو، لِكونه لا يزال لم ينل بعد موافقة الجهاز الطبي على خوض المقابلات الرسمية، بعد إصابة خطيرة تعرّض لها على مستوى الساق في أفريل الماضي، وأجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.