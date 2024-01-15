حجام يغادر جحيم “نانت” نحو الدوري البلجيكي

كشفت مصادر إعلامية فرنسية، أن اللاعب الدولي الجزائري ولاعب نادي نانت الفرنسي جوان حجام، سيجتاز الفحص الطبي للانضمام إلى نادي ستانداردولياج البلجيكي.

وذكر الصحفي المقرب من “النادي الأصفر” سيباسيتيان دينيس بموقع “ليكيب” الفرنسية، عبر منصة “X”، أن حجام سيغادر فريقه نانت الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي نحو البطولة البلجيكية وبالضبط نادي ستاندار دولياج، على شكل إعارة مع خيار الشراء، مقابل مبلغ 1.5 مليون أورو.

وسيكون الدولي الجزائري أمام فرصة إعادة الاعتبار لنفسه، بعد ما تغيرت وضعيته في النادي الفرنسي منذ اختياره اللعب مع الخضر، وهو الذي كان أحد آمال الكرة الفرنسية، وكثر الحديث بعد اختياره لبلده الأم، وهو ما يؤكد أن غيابه عن المنافسة في الفترة الأخيرة، لم يكن رياضيا، في سيناريو مماثل للعديد من اللاعبين، على غرار رشيد غزال في ليون، بلفوضيل إسحاق وعوار، وبوعناني مع نادي نيس، في تأكيد واضح على الممارسات الثأرية من الأندية الفرنسية تجاه اللاعبين الجزائريين.