حجام يغيب عن مواجهة بوتسوانا

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام مباراة المنتخب الوطني وضيفه البوتسواني.

وسمح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للمدافع الأيسر حجام، الأربعاء، بِمغادرة تربّص “الخضر”.

وجاء هذا القرار لِسبب عائلي، يقول اتحاد الكرة الجزائري، دون تقديم توضيحات. لكنه استطرد، وقال إن لاعب نادي يانغ بويز السويسري سيعود إلى صفوف “محاربي الصحراء” الجمعة المقبلة.

ويُرجّح أن يُوظّف بيتكوفيتش أمام بوتسوانا هذا الخميس المدافع الأيسر نوفل خاسف، لأنه اللاعب الوحيد الذي بقي يشغل هذا المركز، بعد أن عوّض ريان آيت نوري المُصاب.

ويُمكن لِجوين حجام خوض مواجهة غينيا كوناكري الإثنين المقبل، على اعتبار أنه اللاعب الأساسي لِهذا المنصب، وأيضا لأنه سيغيب مؤقّتا فقط.

