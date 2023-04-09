حجام يغيب للمرة الثالثة على التوالي

كشف مدرب نادي نانت الفرنسي، أنطوان كومبواري، عن قائمة لاعبي فريقه الذين واجهوا أمس نادي موناكو في إطار الجولة 30 من البطولة الفرنسية. وخلت القائمة من اسم الدولي الجزائري، جوان حجام، الذي يغيب للمرة الثالثة على التوالي. بعد الأولى أمام ملعب ريمس في البطولة والثانية أمام أولمبيك ليون في الكأس.

ويعود تهميش كومبواري، لمدافع الخضر، جوان حجام، بسبب تمسك الأخير بالصيام، في وقت اشترط فيه التقني الفرنسي، على لاعبيه المسلمين الإفطار أيام المباريات. للإشارة، فإن قائمة نانت الخاصة بمباراة الأحد، شهدت تواجد اسم الدولي الآخر، أندي ديلور، إلى جانب الثنائي المسلم، المصري مصطفى محمد والفرنسي موسى سيسوكو.