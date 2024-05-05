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رياضة

حجام يقترب من إحراز لقب البطولة السويسرية

علي بهلولي
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حجام يقترب من إحراز لقب البطولة السويسرية
ح.م
جوين حجام.

خطا اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام وفريقه يانغ بويز مساء الأحد، خطوة كبيرة نحو إحراز لقب البطولة السويسرية.

وفاز فريق يانغ بويز بِنتيجة (0-2) على مُضيّفه نادي زيوريخ، بِرسم الجولة السادسة من عمر بطولة سويسرية مُصغّرة.

وشارك المدافع جوين حجام أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76، تاركا فريقه يانغ بويز مُتقدّما في النتيجة بِثُنائية نظيفة.

وشهدت المباراة طرد متوسّط الميدان الغيني عمر كوندي في الدقيقة الـ 48، وحينها كان فريقه زيوريخ مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وقبل 4 جولات عن إسدال ستار البطولة السويسرية، بات فريق يانغ بويز يجمع 68 نقطة في صدارة الترتيب، مُتقدّما عن الوصيف نادي سيرفات بِفارق 6 نقاط. ويشغل فريق زيوريخ الرّتبة السادسة والأخيرة بِرصيد 48 نقطة.

وتُجرى البطولة المُصغّرة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، وفي الختام يُحرز رائد الترتيب اللّقب السويسري.

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