حجام ينضمّ إلى رائد ترتيب البطولة السويسرية

أعلنت إدارة نادي يانغ بويز مُتصدّر لائحة ترتيب البطولة السويسرية، الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام.

وأمضى حجام (20 سنة) عقدا يدوم حتّى صيف 2028، قادما من نادي نانت الفرنسي.

ولم يلعب الدولي الجزائري أيّ لقاء أساسي مع فريق نانت هذا الموسم، وهو ما حرّضه على تغيير الأجواء.

ونقلت إدارة نادي يانغ بويز على لسان المدير الرياضي ستيف فان بيرغن قوله: “نحن جدّ سعداء بِالاستفادة من خدمات جوين حجام. إنه مدافع أيسر ذو نزعة هجومية، وعقلية تُناسب فريقنا”.

وأشار فان بيرغن إلى أن الدولي الجزائري سيكون مطالبا بِالتصارع لِحجز مقعد أساسي، مع زميله المدافع الأيسر السويدي نواه بيرسون، الذي يلعب للفريق حتى صيف 2027.

وسيرتدي جوين حجام القميص رقم”3″ لِنادي يانغ بويز، بعدما حمل رقم”26″ في فريق نانت.

وبعد انتهاء مرحلة ذهاب البطولة السويسرية، يتصدّر فريق يانغ بويز لائحة الترتيب. وفي منتصف فيفري المقبل، يُواجه نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي.