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رياضة

حجام يُلمّح إلى أنه لم يفعل مثل لعروسي وغويري

علي بهلولي
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حجام يُلمّح إلى أنه لم يفعل مثل لعروسي وغويري
ح.م
جوين حجام في إحدى مقابلات "الخضر".

قال اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام إنه لم يتماطل في الالتحاق بِصفوف المنتخب الوطني.

وانضمّ المدافع حجام (21 سنة) إلى “الخضر” في مارس 2023، وكانت مواجهة النيجر في الـ 27 من الشهر ذاته، أوّل مباراة رسمية له.

وأوضح حجام أن بعضهم نصحوه بِالتريّث قليلا، حتّى يستلم دعوة منتخب فرنسا آمال، ويحضر وقائع بطولة أمم أوروبا لِهذه الفئة، تمهيدا لِانضمامه لاحقا إلى أكابر “الديكة”، وذلك بعد أن شارك مع أشبال وأواسط منتخب فرنسا. لكنه رفض هذا الطلب، مُفضّلا تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”.

ويُشير حجام إلى بطولة أمم أوروبا آمال التي احتضنتها رومانيا وجورجيا (تنظيم مشترك) ما بين جوان وجويلية 2023، وعرفت مشاركة مواطنيه ياسر لعروسي وأمين غويري وياسين عدلي وريان شرقي في صفوف منتخب فرنسا لِهذا الصنف.

وبعد هذه البطولة القارية، التحق المدافع لعروسي والمهاجم غويري بِصفوف المنتخب الوطني الجزائري في أكتوبر 2023.

وفي أحدث شريط فيديو متداول، يُؤكّد حجام بِأن ارتداء زيّ المنتخب الوطني طموح لازمه منذ الصّغر.

ويستعدّ جوين حجام للمشاركة مع المنتخب الوطني ضدّ غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل. لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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