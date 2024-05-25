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رياضة

حجام يُنهي موسمه بِهدف

علي بهلولي
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حجام يُنهي موسمه بِهدف
ح.م

أنهى المدافع الدولي الجزائري جوين حجام مساء السبت، موسمه الرياضي الحالي بِهدف.

وفاز فريق يانغ بويز بِثُلاثية نظيفة على الزّائر نادي فينترتور، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة السويسرية.

وأمضى المدافع الأيسر حجام هدفه في الدقيقة الـ 69، رافعا غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي يانغ بويز الذي انضمّ إليه في جانفي الماضي.

وشارك حجام في 15 مباراة بِرسم بطولة سويسرا نسخة 2023-2024، يوجد بينها 11 مواجهة خاضها أساسيا.

وأسدل نادي يانغ بويز السّتار في الرّيادة بِرصيد 77 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف فريق لوغانو بِفارق 12 نقطة. وشغل نادي فينترتور الرتبة السادسة بِرصيد 49 نقطة.

وكان حجام وفريقه يانغ بويز قد افتكّا لقب البطولة السويسرية في تاريخ سابق.

ويأمل جوين حجام الآن المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، أمام غينيا كوناكري وأوغندا، في إطار تصفيات المونديال. بعدما حضر وقائع ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي.

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