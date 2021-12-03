أوصت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا بفرض حجر صحي إجباري لمدة 5 أيام على القادمين من 8 دول افريقية التي سجلت حالات للمتحور “أوميكرون “.

وقال البروفسور رياض مهياوي عضو باللجنة العلمية لرصد كورونا في تصريح للقناة الإذاعية الأولى “تطبيق حجر صحي لمدة 5 أيام على كل الوافدين من 8 دول افريقية سجلت إصابات معتبرة بالمتحور الجديد “أوميكرون ” وتقديم شهادة فحص كورونا “pcr” من بين الإجراءات الاحترازية التي اقترحها أعضاء اللجنة العلمية لتجنب دخول هذا المتحور لبلادنا وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء”.

من جهته أكد الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك ضرورة توسيع العمل بالجواز الصحي بالفضاءات العمومية المغلقة مع تشديد الرقابة بالمطارات والموانئ لتعزيز الوقاية في ظل التحولات الراهنة لكوفيد 19.

وأضاف أن الجواز الصحي يتعلق بإخضاع بعض الفئات لإجبارية التلقيح كمهنيي الصحة والتعليم والأمن لأنه الحل الوحيد –حسبه- لتجنب تفشي الوباء.

مهياوي: لهذا السبب أعلنت الدول حالة الطوارئ بعد ظهور متحور أوميكرون

وكان البروفيسور رياض مهياوي عضو لجنة متابعة فيروس كورونا، قد أكد أن السبب الذي جعل بعض البلدان تعلن حالة الطوارئ هو تصنيف المتحور أوميكرون بالخطير جدا، بعد تسجيل 32 طفرة منه عكس دلتا الذي سجل طفرتين اثنين.

وقال مهياوي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن تصنيف متحور أوميكرون بالخطير جدا، يستوجب التزام الحيطة والحذر.

ودعا مهياوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد 19 في الأسابيع الماضية، مشيرا أنها قد تكون بداية لموجة رابعة.

وقال في الخصوص” لدينا الآن الوقت والإمكانيات والخبرة من أجل توقيف العدوى “.

وكشف البروفيسور رياض مهياوي أن الجزائر اقتنت مليوني جرعة من لقاح الانفلوزنزا الموسمية وقد تم توزيعها على المستشفيات والصيدليات والعيادات الخاصة لكي تنطلق في عملية التلقيح ابتداء الاثنين معبرا عن أمله في نجاح العملية بالنظر لأهمية اللقاح لاسيما بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة .

وقال مهياوي “العام الماضي لم نسجل حالات وفاة من الأنفلونزا الموسمية لأننا كنا تحت الاجراءات الوقائية المجابهة لانتشار كورونا ونتمنى ان نعود لنفس التدابير الاحترازية هذا الموسم لاسيما التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات لكي نخفض من معدل انتشار الأنفلونزا”.

وأكد الدكتور محياوي إمكانية أخذ لقاح انفلونزا الموسمية بالتزامن لقاح كورونا دون تسجيل أي أعراض جانبية ، وقال في الخصوص يمكن أن نأخذ جرعتي اللقاحين في نفس الوقت تقريبا لا توجد مدة معينة فاصلة بينهما لانهما يعملان على فيروسات مختلفة “.