-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال الثلاثي الثاني لـ2025:

حجز أزيد من طنين من القنب الهندي وأكثر من 5 ملايين قرص مهلوس 

الشروق أونلاين
  • 36
  • 0
حجز أزيد من طنين من القنب الهندي وأكثر من 5 ملايين قرص مهلوس 
ح. م

حجزت المصالح العملياتية للأمن الوطني، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2025، أكثر من طنين من القنب الهندي وأكثر من 5 ملايين قرص مهلوس، وما يفوق قنطارا من الكوكايين.

ووفقا للحصيلة التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 22 أوت، فـ”في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، من حجز 2 طن و610 كغ و886 غ من القنب الهندي و5 ملايين و557 ألف و86 قرصا من المؤثرات العقلية و100 كلغ و871 غ من الكوكايين وكذا 926 غرام من الهيروين”.

وفي هذا السياق، تم توقيف 9686 شخصا متورطا في هذه القضايا”.

مقالات ذات صلة
بالصور.. هذه حصيلة العمليات الأسبوعية للجيش

بالصور.. هذه حصيلة العمليات الأسبوعية للجيش

الطارف.. 3 قتلى و12 جريحًا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة

الطارف.. 3 قتلى و12 جريحًا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة

تفاصيل أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية الداخلية

تفاصيل أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية الداخلية

الطيب لوح يطالب بمحاكمته في جلسة سرّية مغلقة

الطيب لوح يطالب بمحاكمته في جلسة سرّية مغلقة

الجزائر تنضمّ إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

الجزائر تنضمّ إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

وزارة التربية تعلن فتح الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

وزارة التربية تعلن فتح الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد