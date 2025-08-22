حجز أزيد من طنين من القنب الهندي وأكثر من 5 ملايين قرص مهلوس 

خلال الثلاثي الثاني لـ2025:

حجزت المصالح العملياتية للأمن الوطني، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2025، أكثر من طنين من القنب الهندي وأكثر من 5 ملايين قرص مهلوس، وما يفوق قنطارا من الكوكايين.

ووفقا للحصيلة التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 22 أوت، فـ”في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، من حجز 2 طن و610 كغ و886 غ من القنب الهندي و5 ملايين و557 ألف و86 قرصا من المؤثرات العقلية و100 كلغ و871 غ من الكوكايين وكذا 926 غرام من الهيروين”.

وفي هذا السياق، تم توقيف 9686 شخصا متورطا في هذه القضايا”.