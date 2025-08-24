حجز أزيد من قنطار كوكايين بوهران!

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة وهران، بحر الأسبوع المنصرم، في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، ينطلق نشاطها من المغرب وصولاً إلى الجزائر، مع ضبط 115 كيلوغرام و572 غرام من “الكوكايين”، وتوقيف خمسة أشخاص، وفقا لما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد، 24 أوت.

ووفقا لذات المصدر، العملية التي سمحت بالإطاحة بالشبكة تم تنفيذها بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لولايتي معسكر وسيدي بلعباس.

وإثر تحريات ميدانية معمقة تم الكشف عن محاولة شبكة إجرامية منظمة، تمرير كمية معتبرة من المخدرات الصلبة نحو الولايات الشمالية من الوطن، مع تحديد هوية عناصرها والشاحنة المستعملة، والتي تم توقيفها على مستوى الجهة الجنوبية لولاية سيدي بلعباس، مع ضبط هذه الشحنة من المخدرات والتي كانت مخبأة بإحكام داخل مخبأ سري معدّ خصيصاً لهذا الغرض.

وتم توقيف 5 أشخاص ينتمون إلى هذه الشبكة واسترجاع الشاحنة المستعملة في هذا العمل الإجرامي، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص وهران.