حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج مع توقيف ثلاثة أشخاص.

تمكنت مصالح جمارك من حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج في البليدة وفقا لما أفادت به مديرية الجمارك اليوم السبت، 11 أكتوبر.

ووفقا لذات المصدر، “في إطار التنسيق الميداني المشترك بين مصالح وزارة الدفاع الوطني ن ع1 والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش، قامت الفرقة الجهوية المتنقلة للجمارك بالبليدة من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 108 كلغ كانت مخبأة بإحكام تحت هيكل السيارة”.

وتم خلال العملية توقيف ثلاثة أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة مع حجز سيارة نفعية ودراجة نارية.