-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج في البليدة

الشروق أونلاين
  • 101
  • 0
حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج في البليدة
الجمارك الجزائرية (شبكات)
حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج مع توقيف ثلاثة أشخاص.

تمكنت مصالح جمارك من حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج في البليدة وفقا لما أفادت به مديرية الجمارك اليوم السبت، 11 أكتوبر.

ووفقا لذات المصدر، “في إطار التنسيق الميداني المشترك بين مصالح وزارة الدفاع الوطني ن ع1 والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش، قامت الفرقة الجهوية المتنقلة للجمارك بالبليدة من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 108 كلغ كانت مخبأة بإحكام تحت هيكل السيارة”.

وتم خلال العملية توقيف ثلاثة أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة مع حجز سيارة نفعية ودراجة نارية.

مقالات ذات صلة
الخارجية الجزائرية: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب خطوة نحو إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني

الخارجية الجزائرية: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب خطوة نحو إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني

الفرنسيون يقحمون الجزائر في أزمتهم السياسية الخانقة

الفرنسيون يقحمون الجزائر في أزمتهم السياسية الخانقة

قرعة الحج: بيان هام من وزارة الداخلية

قرعة الحج: بيان هام من وزارة الداخلية

عمال الخدمات الجامعية والبيداغوجيا يطلبون الترقية الاستثنائية

عمال الخدمات الجامعية والبيداغوجيا يطلبون الترقية الاستثنائية

تخفيف الضغط المروري على العاصمة.. جلاوي يوجّه تعليمات صارمة

تخفيف الضغط المروري على العاصمة.. جلاوي يوجّه تعليمات صارمة

استثناء الشحن البحري والتأخيرات من ضريبة التوطين البنكي

استثناء الشحن البحري والتأخيرات من ضريبة التوطين البنكي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد