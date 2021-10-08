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الجزائر

حجز أزيد من نصف مليون وحدة من المفرقعات عبر 3 ولايات

الشروق أونلاين
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حجز أزيد من نصف مليون وحدة من المفرقعات عبر 3 ولايات

تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز أزيد من نصف مليون وحدة من المفرقعات على مستوى 3 ولايات.

وأوضح بيان لمصالح الدرك الوطني، الجمعة، أنه في إطار مكافحة التجارة غير الشرعية بالمفرقعات والألعاب النارية، تمكنت وحدات الدرك الوطني، في عمليات متفرقة بولايات بجاية، سطيف وسكيكدة من حجز كميات معتبرة من المفرقعات، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، قدرت بـ 575627 وحدة.

وأشارت ذات المصالح إلى أنه تم حجز  351.542 وحدة من المفرقعات على مستوى الطريق الوطني رقم 05 ببلدية بازر سكرة؛ بسطيف؛ 20.832 وحدة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين سطيف وبجاية، ببلدية خراطة؛  12.444 وحدة على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين سكيكدة وقالمة، بلدية بكوش لخضر.

وذكرت مؤسسة الدرك الوطني المواطنين، للمشاركة الفعّالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، بالإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام، حيث تذكّر بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرّف المواطن وفي خدمته، عبر الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الإستعلامات والشكاوى المسبقة، أو الإتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني.

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