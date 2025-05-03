حجز أزيد من 100 ألف أورو مزوّرة ببئر توتة في العاصمة

الشرطة توقف عناصر الشبكة المتكونة من 05 أشخاص

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بابا علي لأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الأجنبية بهدف طرحها في السوق الوطنية ما من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني. أطوار القضية تعود بعد تلقي ذات الفرقة معلومة مفادها أن شخصا يحوز مبلغا ماليا من العملة المزوّرة بضواحي بئر توتة بغرض طرحها للتداول في السوق.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن إيقاف عناصر الشبكة المتكونة من 05 أشخاص، مع ضبط وحجز مبلغ مالي مقدّر بـ105300 أورو مزوّرة، أجهزة مستعملة في عملية تزوير العملة، أسلحة بيضاء محظورة، مركبة سياحية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم عن قضية تكوين جماعة أشرار للإعداد لجناية المساس بالاقتصاد الوطني، تزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.