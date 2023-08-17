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الجزائر

حجز أزيد من 165 ألف أورو بالطريق السيار شرق – غرب

الشروق أونلاين
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حجز أزيد من 165 ألف أورو بالطريق السيار شرق – غرب
حجز 165.475 أورو بمنطقة بالطريق السيار شرق - غرب

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، من حجز 165.475 أورو بالطريق السيار شرق – غرب دون وثائق تثبت حيازتها الشرعية. 

وأفاد بيان المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أنّ العملية قامت بها الفرقة المتنقلة الجهوية المختصة في مكافحة التهريب. التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر خارجية.

وتمت العملية على مستوى “نقطة الدفع بالأربعطاش بالطريق السيار شرق-غرب، على إثر توقيف وتفتيش حافلة لنقل المسافرين”، يضيف البيان.

وأشارت ذات المصالح إلى “يقضة وجاهزية أعوان الجمارك المجندين ليلا نهارا في سبيل آداء واجبهم المهني. في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”.

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