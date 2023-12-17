حجز أزيد من 203 طن من المواد الغذائية بتمنراست وإن قزام (صور)

كانت موجهة للتهريب..

حجزت مصالح الأمن، أزيد من 203 طن من مختلف المواد الغدائية الأساسية واسعة الاستهلاك، كانت موجهة للتهريب، بكل من تمنراست وإن قزام.

ويدخل ذلك في إطار مكافحة جرائم التهريب والمضاربة في السلع واسعة الاستهلاك، حيث أسفرت هذه العمليات عن توقيف 11 شخصا، 12 مركبة و5 شاحنات محملة بهذه السلع وجاهزة لتهريبها.

وذكر البيان ذاته أنه “تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، نهاية الأسبوع الماضي، عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل وانعدام السجل التجاري والفوترة”.