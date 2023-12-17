-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
كانت موجهة للتهريب..

حجز أزيد من 203 طن من المواد الغذائية بتمنراست وإن قزام (صور)

الشروق أونلاين
  • 101
  • 0
حجز أزيد من 203 طن من المواد الغذائية بتمنراست وإن قزام (صور)
ح.م
حجز أزيد من 203 طن من المواد الغذائية بتمنراست وإن قزام

حجزت مصالح الأمن، أزيد من 203 طن من مختلف المواد الغدائية الأساسية واسعة الاستهلاك، كانت موجهة للتهريب، بكل من تمنراست وإن قزام. 

ويدخل ذلك في إطار مكافحة جرائم التهريب والمضاربة في السلع واسعة الاستهلاك، حيث أسفرت هذه العمليات عن توقيف 11 شخصا، 12 مركبة و5 شاحنات محملة بهذه السلع وجاهزة لتهريبها.

وذكر البيان ذاته أنه “تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، نهاية الأسبوع الماضي، عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل وانعدام السجل التجاري والفوترة”.

مقالات ذات صلة
“الكحّة الحنجريّة”.. مرض تنفّسي يصيب الصغار والكبار

“الكحّة الحنجريّة”.. مرض تنفّسي يصيب الصغار والكبار

أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

النقل بالسكك الحديدية.. رحلات إضافية عبر هذا الخط يوميا

النقل بالسكك الحديدية.. رحلات إضافية عبر هذا الخط يوميا

هزة أرضية تضرب ولاية البويرة

هزة أرضية تضرب ولاية البويرة

مختل يقتل والده بطعنتين معتقدا أنه قتل “المسيح الدجال” في باتنة

مختل يقتل والده بطعنتين معتقدا أنه قتل “المسيح الدجال” في باتنة

نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 3 ولايات إلى غاية الاثنين

نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 3 ولايات إلى غاية الاثنين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد