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الجزائر

حجز أزيد من 270 كلغ من الكوكايين وتوقيف مهرب بأدرار

الشروق أونلاين
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حجز أزيد من 270 كلغ من الكوكايين وتوقيف مهرب بأدرار

تمكنت وحدات تابعة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية والأمن الوطني، من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة بولاية أدرار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن العملية التي جاءت بناء على استغلال دقيق للمعلومات، أسفرت عن توقيف شخص واحد وحجز شاحنة نصف مقطورة محمّلة بـ270.65 كلغ من الكوكايين.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من أجل التصدي لشبكات التهريب.

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