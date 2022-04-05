حجز أزيد من 4 آلاف لتر من زيت المائدة

كانت موجهة للمضاربة عبر 7 ولايات شرقية

حجز أعوان الرقابة على مستوى الولايات السبع التابعة للمديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات، ناحية باتنة، مؤخرا، أزيد من 4 آلاف لتر من مادة زيت المائدة، كان أغلبها موجها للمضاربة والبقية معروضة للبيع بأسعار غير قانونية إلى جانب مواد استهلاكية مختلفة لا تتوفر على الشروط اللازمة، حسب ما أكده الثلاثاء المدير الجهوي للقطاع محمد سردون .

وأوضح المتحدث على هامش اللقاء الجهوي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد مع المديرين الولائيين للتجارة للولايات السبع التابعة للمديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية باتنة لمتابعة عملية تموين السوق بالمواد الاستهلاكية وكذا الأسواق الجوارية بأن أغلب كمية الزيت تم حجزها بولايتي باتنة وتبسة .

أما كمية المواد غير الصالحة للاستهلاك التي تم حجزها على مستوى هذه الجهة، يضيف المصدر فقدرت بـ1000 كلغ وتتمثل أغلبها في مادتي الياغورت والكاشير فيما فاقت قيمتها الإجمالية 8 ملايين دج، مشيرا إلى أنه تم إتلافها صحيا .

وأضاف المصدر أن مصالح التجارة على مستوى هذه الولايات ركزت في بداية شهر رمضان على تنظيم الأسواق الجوارية عبر ولايات باتنة وقسنطينة وأم البواقي وخنشلة وتبسة وبسكرة وأولاد جلال التابعة للمديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنة لكنها لم تغفل مراقبة الأسعار وظروف عرض السلع للبيع ومدى مطابقتها للشروط الصحية الملائمة .

ومن جهة أخرى، قام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعون للمفتشية الإقليمية للتجارة ببريكة بولاية باتنة بحجز 110 كلغ من لحم البقر و28 كلغ من الأحشاء غير الصالحة للاستهلاك كانت معروضة للبيع فيما حجز عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالتنسيق مع مكتب الوقاية لبلدية باتنة 64 كلغ من اللحوم الحمراء والنقانق غير الصالحة للاستهلاك ليتم إتلافها صحيا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات حسب مصالح المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات.