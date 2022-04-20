حجز “أسطول” بحري لتسفير المهاجرين السريين بوهران

يضم قوارب مزودة بمحركات قوية

تمكنت مصالح أمن دائرة عين الترك في وهران، للمرة الثانية تواليا، من الإطاحة بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عاما، يشكلون شبكة إجرامية منظمة مختصة في رحلات الإبحار السري انطلاقا من شواطئ وهران صوب الضفاف الإسبانية، وذلك على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح الاستعلامات العامة، تفيد بوجود شبكة مختصة في تدبير “الحرقة” على متن قوارب سريعة مزودة بمحركات قوية الدفع، لها علاقة ببارون تم توقيفه منذ ثلاثة أيام فقط، ينشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر عبر المسالك البحرية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن العملية النوعية التي كشفت عنها مصالح أمن عين الترك، كللت بضبط أسطول بحري مجهز بكامل معداته، حيث تم حجز 3 قوارب مختلفة الأحجام “أور بور وقليسور” وحجز 3 محركات بسعة تتفاوت بين 100 و140 حصان بخاري وجهاز تموضع عالمي لرصد المسارات البحرية في الإبحار السري، إضافة إلى ضبط معدات أخرى تخص الوقود و10 سترات نجدة .الشبكة المفككة التي كانت تنشط في شواطئ غرب عين الترك، تورط أفرادها الخمسة في الاتجار في الهجرة غير النظامية، وتنظيم خروج قوارب سريعة على متنها مهاجرون غير شرعيين نحو الضفة الأخرى من المتوسط .

وأشار المصدر نفسه، إلى أن عملية توقيف أفراد العصابة، وضبط هذه المعدات الثقيلة المخصصة في تسفير البشر نحو السواحل الإسبانية مقابل أموال بالعملة الوطنية تصل حسبما ذكرته مصادر الشروق، إلى حدود 900 ألف دينار جزائري، جاءت بعد أيام قلائل فقط عن توقيف مهرب كبير يبلغ من العمر 31 عاما في مدينة بطيوة شرق وهران، متابع بجناية تنظيم الإبحار السري وتكوين جمعية أشرار، حيث يشتبه في وجود ارتباطات لهذا الأخير مع الشبكة المفككة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية المستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هويات باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن امتدادات خارج الوطن لهذه الشبكة التي كانت تتحكم في الهجرة غير الشرعية من شواطئ عين الترك.

وتأتي هذه العملية النوعية التي أنجزتها المصالح الأمنية في وهران، في سياق الحملة المستمرة في الجزائر لمواجهة شبكات تسفير البشر نحو شبه الجزيرة الإيبيرية باعتماد مقاربة الملاحقة والدهم وتنشيط عنصر الاستعلام، إذ نفذت السلطات الأمنية آخر عملياتها ضد هذه الشبكات، واعتقلت 14 شخصا منذ بداية شهر مارس إلى تاريخ اليوم في ولايات وهران، عين تموشنت والشلف، لتورطهم في جناية تنظيم الإبحار السري والتسبب في فقدان مهاجرين هم في عداد المفقودين.