حجز أسلحة ومناظير بمعاقل عصابات النحاس والمهلوسات في وهران

توقيف 4 مشتبه فيهم في قضية تسويق لحم الحمير

أوقفت مصالح الدرك الوطني في مداهمة جديدة على مستوى إقليم عين الترك بولاية وهران، 11 شخصا محل أوامر قضائية بالقبض، لتورطهم في جرائم عدة، أبرزها الاعتداء على الغير وسرقة كميات معتبرة من النحاس، استرجع منها حوالي 3 قناطير، إلى جانب 4 شبان آخرين لهم علاقة بقضية لحوم الحمير التي ضبطت داخل مذبح سري بمنطقة المرسى الكبير.

وبحسب المكلف بخلية الاتصال لدى مجموعة الدرك بولاية وهران، فإن العملية قامت بها كتيبة عين الترك، وأسفرت عن توقيف 11 شخصا مطلوبين من طرف العدالة، ويتعلق الأمر بمختصين في الاعتداءات على الأشخاص، سرقة الكوابل النحاسية، المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، التي حجز منها 436 قرص من نوع بريغابالين، كما تم العثور على كمية من المخدرات، ومجموعة من الأسلحة على اختلاف أنواعها، تمثلت في 17 سلاحا أبيض في شكل سيوف وسكاكين، صاعق كهربائي، إضافة إلى 11 لعبة نارية وحزمة فولاذية، قاروتي غاز مسيل للدموع ومناظير ميدانية.

كما ضبط في وكر لإحدى العصابات، 284 كلغ من النحاس وكوابل من النحاس، قاربي نزهة مزودين بمحرك من نوع ياماها بقوة 85 و100حصان، 30 صفيحة بنزين بسعة 30 لترا، محرك كهربائي من توع أيفنرود، عربتين خاصتين بجر القارب، دراجة نارية وميزان إلكتروني، إلى جانب حجز مبلغ مالي تفوق قيمته 22 مليون سنتيم.

وبالعودة إلى قضية المذبح السري الكائن بالمرسى الكبير، أين ضبطت الفرقة المتدخلة للدرك الوطني بإقليم الاختصاص مجموعة ذبائح لمواش من مختلف الأنواع، ومعها هيكل حمار، فإن التحقيق في الملف مكن من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و40 سنة، ينحدر جميعهم من ولاية وهران، وهي العملية التي جاءت بناء على معلومات، مفادها وجود مذبح غير شرعي ببلدية مرسى الكبير يقوم مجموعة من العمال فيه بذبح مواش وحمير من أجل بيعها في أسواق بلدية عين الترك على أساس أنها لحوم خرفان.

وقد أسفرت المداهمة أيضا عن حجز 4 رؤوس غنم مذبوحة، إلى جانب بقايا عظام حمار، مع حوافره، جلده وجمجمته، وكذلك مجموع العتاد الذي كان يستعمل في عملية الذبح، قبل أن يتم تشميع المذبح، الذي تبين من خلال الفحص البيطري لحوم المواشي التي عثر عليها بداخله عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.