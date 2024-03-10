حجز أكثر من طن من الكوكايين في فرنسا

ثمن الكيلوغرام الواحد منه يقدر بـ32 مليون يورو:

حجز أكثر من طن من الكوكايين في ميناء لوهافر شمال فرنسا.

حجزت مصالح الجمارك الفرنسية كمية كبيرة من الكوكايين كانت مخبأة داخل حاوية قادمة من البرازيل حسب ما أفادت به قناة “بي أف أم” الفرنسية اليوم، الأحد 10 مارس.

حسب ذات المصدر، حجزت جمارك ميناء لوهافر، الواقع شمال غرب فرنسا، يوم 23 جانفي الماضي، أكثر من طن من مادة الكوكايين، مخبأة داخل حاوية نقل السكر قادمة من البرازيل.

ويقدر ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من هذا المخدر بـ32 مليون يورو. وحسب ما نقله موقع القناة عن مصادره فيحتمل أن الكمية الأصلية كانت حوالي 3 أطنان من الكوكايين، قام أصحابها بتفريغ جزء منها قبل اكتشافها.

ويعتبر ميناء لوهافر واحدا من أهم مداخل تهريب الكوكايين إلى فرنسا عبر الحاويات، وتم حجز قرابة 10.4 طنا منه عام 2022.