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الجزائر

حجز أكثر من نصف مليون أورو بمطار هواري بومدين

الشروق أونلاين
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حجز أكثر من نصف مليون أورو بمطار هواري بومدين

حجزت مصالح شرطة الحدود لمطار هواري بومدين، أكثر من نصف مليون أورو منذ جوان الماضي كانت موجهة للتهريب نحو ثلاث وجهات دولية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أنه في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، تمكنت مصالح شرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي، خلال الفترة من 01 جوان إلى 30 نوفمبر 2021، من حجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة قدّرت بـ 634.273,36 أورو.

وأشارت مديرية الأمن إلى أن الأموال المحجوزة كانت موجهة للتهريب إلى خارج التراب الوطني، نحو وجهات إسطنبول، باريس ودبي، مع توقيف 43 شخص متورط.

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