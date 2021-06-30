حجز أكثر من 10 قناطير من الكيف خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من احباط محاولة ادخال أكثر من 10 قناطير من الكيف المعالج خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت حصيلة لوزارة الدفاع الوطني أنه “في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 جوان 2021 عديد العمليات”.

وأضافت “في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (15) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، وفضلا عن الكمية الضخمة من مادة الكوكايين (490,05 كيلوغرام) التي تم ضبطها بوهران والتي كانت موضوع بيان صدر سابقا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (53) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، (05) قناطير و(95) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب”.

وفي هذا الصدد، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (20) تجار مخدرات وضبطت (05) قنطار و(42) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (33) تاجر مخدرات آخرين وحجز (53) كيلوغرام من نفس المادة و(22065) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

في سياق آخر، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (351) شخص وضبطت (43) مركبة و(176) مولدا كهربائيا و(131) مطرقة ضغط و(14) جهاز للكشف عن المعادن و(99) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (100) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم ضبط (08) بنادق صيد و(7500) خرطوشة و(1500) علبة من مادة التبغ و(1100) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تبسة تيارت وإن أمناس والبويرة والمسيلة وسعيدة. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (9990) لتر بكل من تندوف وتبسة والطارف وسوق أهراس”.

من جهة أخرى، “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (140) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عين تموشنت وبومرداس ومستغانم ووهران والطارف، فيما تم توقيف (135) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وغرداية وإن أمناس”.