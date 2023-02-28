حجز أكثر من 104 قنطار من مادة التبغ في حمولة رمل بشاحنتين بباتنة

حجزت مصالح الدرك الوطني لبلدية بيطام دائرة بريكة ولاية باتة على أكثر من 104 قنطار من أوراق التبغ ” الشمة” لدى مراقبتها لجرارين طريقيين – شاحنات مقطورة-بمنطقة الضاية الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 78.

وعثر رجال الدرك خلال تفتيش الشاجنتين على أكياس مملوءة تبغا ومموهة في حمولة رمل، على 35 قنطار في جرار طريقي من نوع رونو، فيما ضبطت كمية أخرى قدرت بـ 69 قنطار بعد تفتيش جرار طريقي من علامة صوناكوم. وأفضت التحقيقات مع السائقين الموقوفين البالغين من العمر 40 و42 سنة، بأن الحمولة المحجوزة كانت موجهة لمتعاملين وتجار في ولاية سطيف المجاورة.