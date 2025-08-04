حجز أكثر من 11 ألف دينار تونسي و3 آلاف يورو في مطار عنابة (فيديو)

في حوزة رجل وامرأة يبلغان من العمر 51 و 63 سنة

تمكّنت فرقة شرطة الحدود الجوية لمطار رابح بيطاط بعنابة خلال الأسبوع الماضي، من توقيف رجل وامرأة يبلغان من العمر 51 و63 سنة، يشتبه بارتكابهما مخالفة التنظيمات والتشريعات الخاصة بعمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

حيث ضبطت في حوزتهما، وفق ما أفاد به بيان لشرطة عنابة يوم الإثنين، مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ:

11000 دينار تونسي،

3050 يورو،

و905 ليرات تركية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه بهما من طرف مصالح أمن دائرة البوني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، لمتابعتهما عن قضية: