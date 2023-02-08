حجز أكثر من 15 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك ببومرداس

في مداهمتين لمذبحين ينشطان بشكل غير قانوني

تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز وإتلاف كمية معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشائها غير الصالحة للاستهلاك البشري تفوق 15 طنا، وذلك في عمليتي مداهمة لمذبحين ينشطان بطريقة غير قانونية في كل من خميس الخشنة وحمادي.

واستنادا إلى بيان ذات المصالح، فإن العملية نفذتها فرقة وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لكل من بومرداس وخميس الخشنة، وذلك على إثر معلومات مفادها تواجد مذبحين ينشطان من دون احترام الشروط القانونية المعمول بها، أين يتم فيهما ذبح الدجاج وتخزينه ثم توزيعه على المتعاملين من دون الحصول على الرخص القانونية لمزاولة مثل هذا النشاط ومن دون احترام شروط النظافة، لتتم مداهمة المذبحين من طرف عناصر تلك الفرق، أين تم ضبط وحجز ما يقدر بأكثر من 15 طنا من الدجاج المذبوح المعبأ داخل شاحنات مزودة بمبرد وكذا غرف تبريد بالمنطقة، حيث تبين بعد معاينة تلك الكمية من طرف أعوان مفتشية التجارة والطبيب البيطري بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجز الكمية، إضافة إلى أكثر من قنطار من أحشاء الدجاج وكذا كمية من الدجاج المرحي المعد لصنع النقانق وآلة تستعمل في ذلك وسكاكين، مع إتلاف المحجوزات من اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.