-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستدعي سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور
الجزائر
في مداهمتين لمذبحين ينشطان بشكل غير قانوني

حجز أكثر من 15 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك ببومرداس

أيوب. ص
  • 57
  • 0
حجز أكثر من 15 طنا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك ببومرداس
أرشيف

تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز وإتلاف كمية معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشائها غير الصالحة للاستهلاك البشري تفوق 15 طنا، وذلك في عمليتي مداهمة لمذبحين ينشطان بطريقة غير قانونية في كل من خميس الخشنة وحمادي.

واستنادا إلى بيان ذات المصالح، فإن العملية نفذتها فرقة وفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لكل من بومرداس وخميس الخشنة، وذلك على إثر معلومات مفادها تواجد مذبحين ينشطان من دون احترام الشروط القانونية المعمول بها، أين يتم فيهما ذبح الدجاج وتخزينه ثم توزيعه على المتعاملين من دون الحصول على الرخص القانونية لمزاولة مثل هذا النشاط ومن دون احترام شروط النظافة، لتتم مداهمة المذبحين من طرف عناصر تلك الفرق، أين تم ضبط وحجز ما يقدر بأكثر من 15 طنا من الدجاج المذبوح المعبأ داخل شاحنات مزودة بمبرد وكذا غرف تبريد بالمنطقة، حيث تبين بعد معاينة تلك الكمية من طرف أعوان مفتشية التجارة والطبيب البيطري بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجز الكمية، إضافة إلى أكثر من قنطار من أحشاء الدجاج وكذا كمية من الدجاج المرحي المعد لصنع النقانق وآلة تستعمل في ذلك وسكاكين، مع إتلاف المحجوزات من اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يستقبل حفيد مانديلا

الرئيس تبون يستقبل حفيد مانديلا

11 ألف مشروع بالجامعات لنيل شهادة مؤسسة ناشئة

11 ألف مشروع بالجامعات لنيل شهادة مؤسسة ناشئة

إعلان الناجحين في امتحان ترقية مستخدمي التربية في 2 مارس

إعلان الناجحين في امتحان ترقية مستخدمي التربية في 2 مارس

الجوية الجزائرية: تأجيل رحلة نحو فرنسا بسبب إضراب

الجوية الجزائرية: تأجيل رحلة نحو فرنسا بسبب إضراب

إصلاح التكوين الجامعي.. وزير التعليم العالي يعلن عن جلسة تشاور وطنية

إصلاح التكوين الجامعي.. وزير التعليم العالي يعلن عن جلسة تشاور وطنية

ترقية مستخدمي التربية على أساس الشهادة وهذه شروطها

ترقية مستخدمي التربية على أساس الشهادة وهذه شروطها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد