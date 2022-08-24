حجز أكثر من 160 كيلوغرام من الكيف على الحدود المغربية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف إحباط محاولات إدخال 167 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأوضح نفس المصدر أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أوت 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وفي إطار “عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 8 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 167 كيلوغرام من الكيف المعالج وضبطت بندقية (1) رشاشة من نوع FMPK و661 طلقة، في حين تم توقيف 23 تاجر مخدرات آخرين وضبط 56594 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية”.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 183 شخصا وضبطت 21 مركبة و223 مولدا كهربائيا و125 مطرقة ضغط وجهازي (2) كشف عن المعادن و3 طن من خليط خام الذهب الحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 11 شخصا وضبط 4 بنادق صيد ومسدس (1) آلي وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 37,5 طن و 111200 علبة من مادة التبغ و1320 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من إن قزام وبرج باجي مختار وتندوف وورقلة والجلفة وتيزي وزو وسعيدة”.

كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، “محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر ب 31395 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس والوادي”.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 102 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.