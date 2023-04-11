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الجزائر

حجز أكثر من 196 ألف أورو خلال الثلاثي الأول من سنة 2023

الشروق أونلاين
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حجز أكثر من 196 ألف أورو خلال الثلاثي الأول من سنة 2023

حجزت مصالح الأمن الوطني والجمارك الجزائرية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مبلغ قدره 196740 أورو على مستوى المعابر الحدودية.

وتم حجز هذا المبلغ عبر معالجة 20 قضية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، حيث أفضت إلى توقيف وتقديم أمام الجهات القضائية المختصة 21 شخص مشتبه فيه.

وحجزت ذات المصالح الأمنية 196740 أورو و30000 ريال سعودي و43600 دينار تونسي، بالإضافة إلى 619,04 غرام من الذهب، حسب البيان.

وجاء في البيان، أن هذه العمليات تمت بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، حيث تدخل ضمن إطار محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، لاسيما ما يتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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