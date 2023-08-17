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الجزائر
تباع بأسعار خيالية دون فواتير شراء ولا سجل تجاري

حجز أكثر من 200 ألف قطعة ملابس مستوردة في مستودع بالسمار

الشروق أونلاين
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حجز أكثر من 200 ألف قطعة ملابس مستوردة في مستودع بالسمار
أرشيف
حجز ملابس مستوردة في السمار

 تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، من حجز كمية معتبرة من الملابس ومستلزمات السباحة المستوردة من الخارج، كانت موجّهة للتسويق من دون حيازة فواتير الشراء ولا سجل تجاري لممارسة النشاط.

وحسب بيان لذات المصالح يوم الخميس، فقد كانت السلع المحجوزة مخزنة بإحدى المستودعات ببلدية جسر قسنطينة (السمار).

وتقدر كمية الملابس المحجوزة بنحو 210 آلاف قطعة مستوردة من الخارج، من ملابس النساء ومستلزمات السباحة الخاصة بالأطفال، بقيمة مالية قدرها 13 مليون دينار.

وتعود حيثيات القضية إلى اكتشاف دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لقيام أشخاص بشحن السلعة على متن شاحنة.

وبعد طلب الوثائق من صاحب الشاحنة، تبيّن أن الأمر يتعلق بتسويق للألبسة المستوردة “بأسعار خيالية، من دون فواتير شراء، ولا سجل تجاري”.

“وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم إرسال الملف إلى السلطات القضائية المختصة. من أجل عدم امتلاك الفواتير وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري”، يضيف البيان.

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