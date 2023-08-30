حجز أكثر من 2300 قطعة نقدية أثرية بتبسة

تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة من حجز 2387 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، الأربعاء، عن حجز 2387 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية.

وكشف ذات المصدر أنه “بناءً على معلومات واردة مفادها حيازة أحد الأشخاص لقطع معدنية أثرية بغرض بيعها دون ترخيص أو التصريح بها لدى السلطات المؤهلة قانوناً تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

والتي مكنت العملية من حجز 2387 قطعة نقدية أصلية تعود إلى الحقبة الرومانية، حسب تقرير الخبرة التقنية من قبل مديرية الثقافة والفنون لولاية تبسة.

كما تم “توقيف شخصين وتحويلهما إلى مقر أمن دائرة الشريعة وتقديمهما أمام النيابة المحلية التي أصدرت في حقهما أمر إيداع”، حسب المصدر نفسه.