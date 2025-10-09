-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
إثر تفتيش أمتعة مسافر قادم من بفرنسا

حجز أكثر من 46 ألف أورو غير مصرح بها بمطار بجاية الدولي

الشروق أونلاين
  • 133
  • 0
حجز أكثر من 46 ألف أورو غير مصرح بها بمطار بجاية الدولي
مديرية الجمارك (شبكات)
حجز أكثر من 46 ألف أورو بمطار بجاية، أكتوبر 2025.

أفادت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم الخميس، 9 أكتوبر، عن حجز مبلغ قدره 46.100 أورو غير مصرح به لدى أحد المسافرين في مطار بجاية.

ووفقا لذات المصدر، ففي إطار تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تمكنت مصالح المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمطار الدولي “عبان رمضان” ببجاية، التابعة لإقليم المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من حجز مبلغ قدره 46.100 أورو غير مصرح به، إثر تفتيش دقيق لأمتعة مسافر قادم من مطار أورلي بفرنسا.

وأكدت مديرية الجمارك بأن “التصريح بالمبالغ من العملة عند الدخول الى الإقليم الوطني إجراء بسيط وشفاف، يهدف فقط إلى احترام التنظيمات المعمول بها، دون أي صعوبات أو متاعب — فقط صرّح بما تحمله من عملة، وستسافر بكل طمأنينة.”

مقالات ذات صلة
لقاء بوزارة التجارة لبحث دعم تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية

لقاء بوزارة التجارة لبحث دعم تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية

غرامات للتجار الذين لا يشهرون أسعار السلع

غرامات للتجار الذين لا يشهرون أسعار السلع

تنسيق حكومي لتسهيل استيراد المؤسسات الناشئة والمصغّرة

تنسيق حكومي لتسهيل استيراد المؤسسات الناشئة والمصغّرة

تعاون جزائري–عماني جديد لتعزيز إنتاجية الحقول النفطية

تعاون جزائري–عماني جديد لتعزيز إنتاجية الحقول النفطية

إعفاءات لاستيراد أغنام عيد الأضحى للسنة الثانية على التوالي

إعفاءات لاستيراد أغنام عيد الأضحى للسنة الثانية على التوالي

لأول مرة في تاريخه.. الذهب يتجاوز حاجز الـ 4000 دولار للأوقية

لأول مرة في تاريخه.. الذهب يتجاوز حاجز الـ 4000 دولار للأوقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد