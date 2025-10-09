حجز أكثر من 46 ألف أورو غير مصرح بها بمطار بجاية الدولي

إثر تفتيش أمتعة مسافر قادم من بفرنسا

أفادت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم الخميس، 9 أكتوبر، عن حجز مبلغ قدره 46.100 أورو غير مصرح به لدى أحد المسافرين في مطار بجاية.

ووفقا لذات المصدر، ففي إطار تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تمكنت مصالح المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمطار الدولي “عبان رمضان” ببجاية، التابعة لإقليم المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من حجز مبلغ قدره 46.100 أورو غير مصرح به، إثر تفتيش دقيق لأمتعة مسافر قادم من مطار أورلي بفرنسا.

وأكدت مديرية الجمارك بأن “التصريح بالمبالغ من العملة عند الدخول الى الإقليم الوطني إجراء بسيط وشفاف، يهدف فقط إلى احترام التنظيمات المعمول بها، دون أي صعوبات أو متاعب — فقط صرّح بما تحمله من عملة، وستسافر بكل طمأنينة.”