حجز أكثر من 5 قناطير من الكيف على الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، عن تمكّن وحدات ومفارز للجيش من حجز 5.4 قناطير من الكيف على حدود المغرب وتوقيف 41 تاجر مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 ماي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 41 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و40 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تمّ ضبط 295666 قرصاً مهلوساً.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 412 شخصاً وضبطت 13 مركبة و191 مولّداً كهربائياً و82 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتمّ توقيف 25 شخصاً آخر، كما جرى ضبط 15 بندقية صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 54.2 طناً و15.9 قنطاراً من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 35386 لتراً بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس، كما تمّ توقيف 121 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.