حجز أكثر من 8 كلغ من الكوكايين بورقلة

أفاد التلفزيون الجزائري مساء اليوم، الإثنين 8 جانفي، أن مصالح الدرك تمكنت من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة تقدر بـ8.3 كلغ من الكوكايين بورقلة.

وقد مكنت هذه العملية النوعية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات الصلبة من قبل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بورقلة. كما مكنت العملية من حجز مبلغ مالي مقدر بـ40 ألف دينار جزائري وتوقيف شخصين بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة والسيارة السياحية المستعملة في النقل، حسب ما صرّح به قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرويسات بولاية ورقلة.