حجز أكثر من 870 طن من السلع خلال 7 أشهر

حجزت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات أكثر من 870 طن من السلع خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، في إطار قانون مكافحة المضاربة.

جاء ذلك في تقرير حول حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية في الفترة ما بين جانفي وجويلية 2023.

وتظهر الحصيلة أن 120221 تدخلا لأعوان الرقابة وقمع الغش، أسفر عن تسجيل 73 جنحة، وتحرير 73 محضر متابعة قضائية، خلال الفترة المذكورة.

كما قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تفوق كميتها 873 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 499.825 مليون دينار.

ومن بين المواد المحجوزة في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، ذكرت الحصيلة:

زيت المائدة المدعم (130359 لتر)،

الحليب المدعم (9132 لتر)،

السميد (162.80 طن)،

والفرينة (213.94 طن)،

والسكر (37.61 طن)،

ومواد مختلفة كالموز والتفاح والبصل والبطاطا بكمية قدرها (312.66 طن)،

مع حجز 23590 بيضة أي ما يقارب 786 صفيحة.

وسجّلت هذه التداخلات على مستوى تجار التجزئة بنسبة 76 بالمائة، مقابل 18 بالمئة بالنسبة لتجار الجملة، و6 بالمئة لوحدات الإنتاج، و1 بالمئة في محلات المستوردين.