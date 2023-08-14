حجز بنادق أثرية تعود إلى القرنين الـ17 و18 ميلادي

تقديم صاحبة محلّ بتيبازة أمام الجهات القضائية

تمكنت فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بولاية تيبازة، من حجز خمس قطع أثرية تتمثل في أربع بنادق طويلة ومسدس، تعود إلى القرنين الـ17 والـ18 ميلادي، حسب ما أورده يوم الاثنين بيان لمصالح الدرك الوطني.

وتعود حيثيات القضية -حسب المصدر- إلى ورود معلومات إلى فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني مفادها قيام مالك أحد المحلات المتواجدة بشارع الآثار الرومانية ببلدية تيبازة، ببيع تحف ذات قيمة فنية وتاريخية من المحتمل أن تكون أثرية، وبعد استيفاء جميع الإجراءات تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم معاينة عدة قطع وتحف فنية وأدوات قديمة معروضة للبيع، من طرف صاحبة المحل وهي امرأة في العقد الثامن من عمرها بدون حملها لأي وثائق خاصة بالقطع.

وأسفرت العملية عن حجز 07 قطع (05 بنادق ومسدسين) من أجل إجراء الخبرة العلمية عليها، وبعد إجراء الخبرة العلمية على القطع المحجوزة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تبين أن 05 قطع منها أثرية وأصلية فعلا، 04 منها بنادق طويلة تعمل بتقنية البارود الأسود وآلية قدح الصوان يعود تاريخ صناعتها إلى القرنين الـ17 والـ18، بالإضافة إلى مسدس يعود كذلك إلى نفس فترة صناعة البنادق.

وتم تقديم المعنية أمام الجهات القضائية المختصة، عن جنحتي بيع وإخفاء أشياء متأتية من عمليات الحفر أو التنقيب مكتشفة بالصدفة، والاتجار بالأسلحة من الصنف الثامن بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونيا.