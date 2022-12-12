حجز حاوية من السجائر منتهية الصلاحية منذ 2019 بوهران

ضبطت في ظروف سيئة داخل مخزن يسيره أجنبي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران، وفي عملية نوعية لها الأسبوع الفارط، من إجهاض محاولة محتملة لتسويق سجائر مستوردة، وجدت منتهية الصلاحية منذ سنة 2019، ومخزنة في ظروف غير مطابقة داخل مستودع يديره رعية أجنبي بمنطقة النشاطات في السانيا.

وبحسب رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، التي أودعت شكوى في الموضوع، وعاينت المداهمة، فإن السلع المضبوطة كانت بكمية جد معتبرة يقارب وزنها حجم حاوية، ويتعلق الأمر بسجائر أجنبية الصنع من مختلف الأنواع، وجدت مغطاة خارج غرف التخزين المفترض توفيرها لها داخل مستودع تابع لشركة يسيرها متعامل أجنبي.

ويضيف ذات المصدر أن الشكوى تم تحريكها بناء على معلومات وردت إلى مكتب المنظمة، مفادها تواجد كمية هائلة من منتجات التبغ تجاوزت مدة صلاحيتها للاستهلاك منذ فترة، ومكدسة خارج معايير وظروف التخزين المطلوبة بمنطقة النشاطات في السانيا، ليتم بفضل التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الوطني بإقليم الاختصاص، مداهمة الموقع المحدد بقيادة مسؤول كتيبة الدرك الوطني بالسانيا، أين تم العثور على السلع موضوع الشكوى، وعند فحصها ومعاينتها، اتضح أن صلاحيتها للاستهلاك انتهت فعليا منذ 3 سنوات تقريبا، ليتم حجز كل الكمية المضبوطة، عن طريق تشميعها في موضعها، في انتظار الاتصال بمديرية أملاك الدولة لاستكمال بعض الإجراءات بخصوص العملية.

كما أشار حاج علي عبد الحكيم، رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران في السياق، إلى أن البضاعة المضبوطة لم يتم التصريح بها على مستوى الجهات المعنية من مديرية التجارة ومديرية البيئة لولاية وهران، بشأن الهيئة التي استحالت إليها، من انتهاء صلاحيتها وتعرضها للرطوبة، وهذا من طرف صاحبها، وهو مستورد أجنبي. ليتم في المقابل تشميع المحجوزات، في انتظار استكمال التحقيق في القضية وتحرير محضر متابعة قضائية في حق المتعامل المخالف.